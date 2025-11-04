Νεκρός νεαρός από μαχαίρι σε αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το eviathema.gr, λίγο πριν από τις 23:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της οδού Ληλαντίων στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο οι συνοδοί του το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων (ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος) και τη διαλεύκανση των αιτιών του τραγικού περιστατικού.

Προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Χαλκίδας.

Πηγή: skai.gr

