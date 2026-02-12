Σήμερα Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Αγίου Πλωτίνου του μάρτυρος, Οσίου Μελετίου του εν Υψενή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα, Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα

Ανατολή ήλιου: 07:18 - Δύση ήλιου: 18:00 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 24.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.