Διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε Πικέρμι και Πολύγωνο, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Αττική υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου.

Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 01:00 λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά λόγω της δυνατής βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Πηγή: skai.gr

