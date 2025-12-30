Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την Αγία Ανυσία την Οσιομάρτυρα εκ Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν επίσης:
- Ο Άγιος Φιλέταιρος ο Μάρτυρας
- Ο Όσιος Λέων ο Αρχιμανδρίτης
- Ο Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας στον Τύρναβο
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:
- Ανυσία, Ανύσιος
- Γεδεών
- Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα
Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:14
Σελήνη 9.1 ημερών
