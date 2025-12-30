Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά σύμφωνα με το εορτολόγιο - Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:14, Σελήνη 9.1 ημερών

Εκκλησία

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την Αγία Ανυσία την Οσιομάρτυρα εκ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν επίσης:

  • Ο Άγιος Φιλέταιρος ο Μάρτυρας
  • Ο Όσιος Λέων ο Αρχιμανδρίτης
  • Ο Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας στον Τύρναβο

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

  • Ανυσία, Ανύσιος
  • Γεδεών
  • Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:14
Σελήνη 9.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτή Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark