Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την Αγία Ανυσία την Οσιομάρτυρα εκ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν επίσης:

Ο Άγιος Φιλέταιρος ο Μάρτυρας

Ο Όσιος Λέων ο Αρχιμανδρίτης

Ο Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας στον Τύρναβο

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ανυσία, Ανύσιος

Γεδεών

Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:14

Σελήνη 9.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.