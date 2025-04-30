Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Απριλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:29 και δύση ήλιου στις 20:14 

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής, τον Άγιο Δονάτο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Απόστολο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
  • Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
  • Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
  • Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
  • Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
  • Γιακουμής *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:29 - Δύση ήλιου: 20:14 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 3 ημερών

