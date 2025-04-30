Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Απριλίου

Σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής, τον Άγιο Δονάτο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Απόστολο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ

Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα

Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα

Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

Γιακουμής *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:29 - Δύση ήλιου: 20:14 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 3 ημερών

Πηγή: skai.gr

