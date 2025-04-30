Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Απριλίου

Σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής, τον Άγιο Δονάτο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Απόστολο.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
- Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
- Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
- Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
- Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
- Γιακουμής *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:29 - Δύση ήλιου: 20:14 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 45 λεπτά
Σελήνη 3 ημερών
