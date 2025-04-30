Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (παλιά ΤΕΙ) προς τον Σκαραμαγκά καθώς και στη Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά λόγω ανατροπής νταλίκας που σημειώθηκε νωρίτερα.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα συναντούν επίσης οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του Καματερού λόγω θραύσης αγωγού καθώς και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Σταδίου, και η Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή.

Σημειώνεται πως σε ισχύ από σήμερα το πρωί είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ενόψει τους εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Πηγή: skai.gr

