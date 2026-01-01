Σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η Περιτομή Ιησού Χριστού, η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, της Αγίας Εμμελείας και του Αγίου Τηλεμάχου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα, Εμμέλεια, Εμμελεία, Τηλέμαχος, Τηλεμάχη

Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:16

Σελήνη 12.5 ημερών

