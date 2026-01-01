Σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η Περιτομή Ιησού Χριστού, η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, της Αγίας Εμμελείας και του Αγίου Τηλεμάχου
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα, Εμμέλεια, Εμμελεία, Τηλέμαχος, Τηλεμάχη
Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:16
Σελήνη 12.5 ημερών
- Κακοκαιρία και πτώσεις δέντρων στο Ηράκλειο - Με σόου πυροτεχνημάτων και υπό βροχή η υποδοχή του 2026
- Στους -3 η θερμοκρασία στην Πάρνηθα - Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του τελεφερίκ (Βίντεο)
- Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε το 2026 με ένα εντυπωσιακό laser show και χιλιάδες κόσμου στον Λευκό Πύργο (Φωτογραφίες)
