Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθείτε χρόνια πολλά -  Ανατολή ήλιου: 07:41 – Δύση ήλιου: 17:16 - Σελήνη 12.5 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η Περιτομή Ιησού Χριστού, η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, της Αγίας Εμμελείας και του Αγίου Τηλεμάχου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα, Εμμέλεια, Εμμελεία, Τηλέμαχος, Τηλεμάχη

Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:16
Σελήνη 12.5 ημερών 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark