Στα λευκά «ντύθηκαν» ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας, λίγο πριν την έλευση του νέου έτους, με χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες.

Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στην Πάρνηθα, οι πρώτες νιφάδες έπεσαν το μεσημέρι της Τετάρτης, (παραμονής Πρωτοχρονιάς). Λόγω της χιονόπτωσης, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του τελεφερίκ.

Η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους -3 βαθμούς Κελσίου ενώ μηχανήματα της πολιτικής προστασίας και η τροχαία εργάζονται για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας.

Από το πρωί της Τετάρτης χιονίζει σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας. Ειδικότερα χιονοπτώσεις σημειώνονται στα χωριά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και σε περιοχές του Δήμου Ερέτριας.

Χαμηλές είναι οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Βλάστη Κοζάνης το θερμόμετρο έδειξε -7 βαθμούς Κελσίου, -5 βαθμούς Κελσίου στο Περτούλι και -4 στο Μέτσοβο.

