Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε το 2026 με ένα εντυπωσιακό laser show και χιλιάδες κόσμου στον Λευκό Πύργο

Με ένα εντυπωσιακό laser show, με αμέτρητα πυροτεχνήματα και υπό τους ήχους παγκοσμίου φήμης djs, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με φόντο τον εμβληματικό Λευκό Πύργο, που και φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες.

Από νωρίς το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το παραλιακό μέτωπο «πλημμύρισε» από κόσμο, που αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, απαθανάτισαν τις μοναδικές εικόνες που δημιούργησε το πολυθέαμα φωτός και λέιζερ με τα κινητά τηλέφωνα και τις φωτογραφικές μηχανές.

Ο Λευκός Πύργος «λούστηκε» στα πρώτα λεπτά του 2026 από εντυπωσιακούς φωτισμούς, χαρίζοντας εικόνες που άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον ψηφιακό κόσμο των social media. Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδίαζε εδώ και καιρό τη δράση «New Year's Eve Thessaloniki/welcome 2026!», επιθυμώντας οι θεατές να χορεύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στους ρυθμούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο όμορφη πόλη της χώρας και της ταιριάζει να κοιτάει μόνο ψηλά. Από εδώ στέλνουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας. Μια πόλη που σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε το μήνυμα: να είμαστε πιο δυνατοί και την καινούργια χρονιά κανένας να μην αισθάνεται μόνος. Σε αυτή την πόλη πάντα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τον άλλον» είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, από την πλευρά του, που ανέλαβε το χριστουγεννιάτικο σχεδιασμό ευχαρίστησε όλους τους djs που συμμετείχαν στο πάρτι και όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει η «Θεσσαλονίκη χριστουγεννιάτικος προορισμός. «Ευχαριστώ και τους επισκέπτες που είναι σήμερα ανάμεσά μας. Με το εντυπωσιακό σόου από τη Θεσσαλονίκη και το Λευκό Πύργο στέλνουμε το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς με διεθνή καριέρα και παρουσία, όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest που «ένωσαν» διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

