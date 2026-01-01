Με σόου πυροτεχνημάτων και υπό βροχή η υποδοχή του 2026 στο Ηράκλειο

Υπό συνεχή βροχή και με ένα μοναδικό σόου από πυροτεχνήματα, το Ηράκλειο υποδέχθηκε το 2026.

Μικροί και μεγάλοι, αψήφησαν τον κακό καιρό και συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, μπροστά από τα Λιοντάρια, το σήμα κατατεθέν της πόλης και υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά με ευχές για υγεία, αγάπη και ειρήνη.

Όπως μεταδίδει το ertnews, ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός μέτρησε αντίστροφα για την υποδοχή του 2026, ενώ η φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Ηρακλείου έδινε τον πανηγυρικό ρυθμό με πρωτοχρονιάτικους ήχους.

Αμέσως μετά οι Ηρακλειώτες έσπευσαν στα καταστήματα του κέντρου για να τηρήσουν το πατροπαράδοτο έθιμο της μπουγάτσας, το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα γλυκό νέο έτος.

Νωρίτερα, μια δυνατή καταιγίδα λίγων λεπτών προκάλσε ζημιές σε περιοχές του Ηρακλείου. Η δυνατή βροχόπτωση και σε ορισμένες περιοχές ακόμα και χαλαζόπτωση, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο ξερίζωσε δέντρα και παρέσυρε κιόσκια που είχαν στηθεί για τις γιορτές, στην πλατεία μπροστά από την Αγία Αικατερίνη, στην πλατεία Κορνάρου, στην Όαση και στην παραλιακή λεωφόρο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

