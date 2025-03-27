Λογαριασμός
Φωτεινή Πλακιά: Η κόρη μου πνίγηκε όταν κατέρρευσε ο δρόμος

Συγκλονίζει, μιλώντας στο  «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, η μητέρα της Ευδοκίας- Μυρτούς Πλακιά που έχασε τη ζωή της στην καταστροφική κακοκαιρία «Ιανός»

Φωτεινή Πλακιά: Κατέρρευσε ο δρόμος και πνίγηκε η κόρη μου

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2020 η κακοκαιρία "Ιανός" έπληξε τη χώρα.

Μια νέα γυναίκα, η Ευδοκία - Μυρτώ Πλακιά, γυρνώντας με το αυτοκίνητο στο σπίτι της, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Σήμερα, η μητέρα της, Φωτεινή, παλεύει για δικαίωση.

«Δεν την προστάτεψε το κράτος, δεν την προστάτεψαν οι αρχές...Δεν την προστάτευσαν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τη ζωή της, αυτοί που γνώριζαν», λέει μεταξύ άλλων, ξεσπώντας σε λυγμούς, στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

