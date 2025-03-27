Φωτεινή Πλακιά: Κατέρρευσε ο δρόμος και πνίγηκε η κόρη μου

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2020 η κακοκαιρία "Ιανός" έπληξε τη χώρα.

Μια νέα γυναίκα, η Ευδοκία - Μυρτώ Πλακιά, γυρνώντας με το αυτοκίνητο στο σπίτι της, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Σήμερα, η μητέρα της, Φωτεινή, παλεύει για δικαίωση.

«Δεν την προστάτεψε το κράτος, δεν την προστάτεψαν οι αρχές...Δεν την προστάτευσαν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τη ζωή της, αυτοί που γνώριζαν», λέει μεταξύ άλλων, ξεσπώντας σε λυγμούς, στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.