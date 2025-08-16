Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Αγίου Αποστόλου του Νέου (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου), Αγίου Σταματίου από Βόλο και η Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος,Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα, Διομήδης, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα, Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα, Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα,

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα.

Ανατολή ήλιου: 06:41 - Δύση ήλιου: 20:17- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 36 λεπτά Σελήνη 22.3 ημερών

