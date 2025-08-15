Ξυλόκαστρο: Έρευνες για εντοπισμό χειριστή SUP

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ για τον εντοπισμό χειριστή σανίδας όρθιας κωπηλασίας, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε πιθανή δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ξυλοκάστρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος καθώς και στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός.

