Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά στη Λέσβο

H πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει χαμηλή βλάστηση- Στην περιοχή υπάρχουν ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές

Φωτιά στη Λέσβο

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

H πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει χαμηλή βλάστηση, βρίσκεται μακριά από οικισμούς και δεν αποτελεί, προς ώρας, απειλή.

Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 30 πυροσβέστες και 10 δασοκομάντος.

Στο σημείο συνδράμουν εθελοντές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Λέσβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark