Συλλυπητήριο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Τη θλίψη του για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, «κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους», ενώ σημείωσε πως η απώλεια της Λένας Σαμαρά «μας συγκλονίζει όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του Γεωργία Κρητικού τονίζοντας η «οδύνη τους, οδύνη μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…

