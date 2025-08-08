Λογαριασμός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, τονίζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της

Συλλυπητήριο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Τη θλίψη του για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, «κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους», ενώ σημείωσε πως η απώλεια της Λένας Σαμαρά «μας συγκλονίζει όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του Γεωργία Κρητικού τονίζοντας η «οδύνη τους, οδύνη μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…

