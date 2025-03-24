Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Μαρτίου

Τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι σήμερα, Δευτέρα, 24 Μαρτίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας.

Σήμερα, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:22 - Δύση ήλιου: 18:40 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 24 ημερών

Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.