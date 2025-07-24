Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 24 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου ομολογητού.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη, Χριστινάκι
- Αθηναγόρας
Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 20:41 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 20 λεπτά
Σελήνη 29.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.