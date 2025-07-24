Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:21 και δύση ήλιου στις 20:41 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 20 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 24 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου ομολογητού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη, Χριστινάκι
  • Αθηναγόρας

Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 20:41 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 20 λεπτά

Σελήνη 29.1 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

