Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 24 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου ομολογητού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη, Χριστινάκι

Αθηναγόρας

Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 20:41 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 20 λεπτά

Σελήνη 29.1 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.