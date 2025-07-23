Προφυλακίστηκαν οι 4 αστυνομικοί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή διαφθοράς οι τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 42χρονος ανθυπαστυνόμος, ο οποίος κατηγορείται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, αλλά και στους λογαριασμούς της συντρόφου του, ήταν χρήματα που προέρχονταν από τον τζόγο και δεν είχαν σχέση με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ως «δεξί χέρι» του φερομένου ως αρχηγού, φαίνεται ένας υπαστυνόμος, ο οποίος όταν υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Νοτιοανατολικής Αττικής, κατηγορείται ότι αφαιρούσε ναρκωτικές ουσίες που είχαν κατασχεθεί και τις διέθετε προς πώληση μέσω του κυκλώματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνεργοί τους ήταν δύο αρχιφύλακες που υπηρετούν σε Μύκονο και Αθήνα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δυο κατηγορούμενοι, ενώ η σύντροφος του φερόμενου ως αρχηγού αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματικη εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένας κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σε δήλωσή του ο συνήγορός της συντρόφου του αρχηγού Γιάννης Γλύκας αναφέρει:

"Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την επιβολή περιοριστικών όρων στην Ε.Κ κατηγορούμενη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση -διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών -νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες -απόφαση που αποτέλεσε και τη μόνη διαφοροποίηση στην κρίση του κυρίου ανακριτή και του κ.Εισαγγελέα σε σχέση με την τύχη των υπολοίπων κατηγορουμένων! Σε μια υπόθεση που παρατηρείται το πρωτοφανές γεγονός το φερόμενο ξέπλυμα να προηγείται των φερόμενων διακινητικών πράξεων σε συνδυασμό με την «επιβάρυνση» της υπόθεσης λόγω της προβολής της από τα ΜΜΕ η μη επιβολή προσωρινής κράτησης είναι μια ορθή κρίση που εδράζεται στα κενά της δικογραφίας".

Σε δήλωσή της η συνήγορος του κατηγορούμενου υπαστυνόμου, Χρυσάνθη Χατζηδημητρίου, ο οποίος υπηρετούσε στη δίωξη ναρκωτικών, ανέφερε: «O εντολέας μου αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών, οι οποίες ουδόλως στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία, αλλά σε αλλοιωμένη παρουσίαση του προανακριτικού υλικού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων. Είναι βέβαιο ότι θα καταπέσουν κατά την ακροαματική διαδικασία, καθότι θα αποδειχθεί ότι δρούσε αποκλειστικά στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Πρόκειται για έναν έντιμο αστυνομικό με ανεπίληπτο βίο , ο οποίος υπηρέτησε με ζήλο στη δίωξη ναρκωτικών λαμβάνοντας επαίνους και εύφημες μνείες».

Πηγή: skai.gr

