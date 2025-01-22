Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε σήμερα 07:36 και δύση ήλιου στις 17:37

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του Τιμοθέου Αποστόλου και του Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα *
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 17:37 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 1 λεπτά

Σελήνη 22.6 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

