Βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην περιοχή της Κρήτης από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα στην ανατολική ηπειρωτική χώρα τις πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπoυς ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 17 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Χαμηλές νεφώσεις και ομίχλη κατά τόπους τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές μέχρι το μεσημέρι. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στην Κρήτη από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 και στις Σποράδες από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 23-01-2025

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα το πρωί, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις,στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-01-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Από αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-01-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις ανατολικές Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και από το αργά το βράδυ στην ανατολική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-01-2025

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.