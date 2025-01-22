Λογαριασμός
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή του Ρέντη, μετά από τη φωτιά σε ξυλουργείο

Λόγω της φωτιάς, κλειστές ήταν οι οδοί αδελφών Γιαννίδη από το ύψος της Πειραιώς και Κοντονή από το ύψος της Μοσχονησίων στην περιοχή του Ρέντη

Πυροσβεστική

Έσβησε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο, ξυλουργείο, επί της οδού Κοντονής του δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε με 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς αδελφών Γιαννίδη και Κοντονή στην περιοχή του Ρέντη (τμήματα των οποίων είχαν κλείσει λόγω της φωτιάς), διεξάγεται κανονικά.

