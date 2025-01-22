Έσβησε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο, ξυλουργείο, επί της οδού Κοντονής του δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε με 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς αδελφών Γιαννίδη και Κοντονή στην περιοχή του Ρέντη (τμήματα των οποίων είχαν κλείσει λόγω της φωτιάς), διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: skai.gr

