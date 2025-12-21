Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεμιστοκλέους, της Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, των Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ. Είναι Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.

Γιορτάζουν οι:

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω, Θέμις, Θέμιδα, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος, Ιακώβ, Γιακουμής, Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.