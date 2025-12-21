Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεμιστοκλέους, της Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος, των Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ. Είναι Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.
Γιορτάζουν οι:
Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω, Θέμις, Θέμιδα, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος, Ιακώβ, Γιακουμής, Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα
- Πέθανε η σπουδαία αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού - Πρώτη επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
- Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες, αλλά με ανοιχτούς δρόμους για τους εκδρομείς - Βίντεο
- Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία της Αττικής: Ο «Μπρα», ο «Κίτσου» και τα βασανιστήρια στους απείθαρχους και απρόσεκτους
