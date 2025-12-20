Η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων ξεκίνησε σήμερα, με τους αγρότες να συνεχίζουν πανελλαδικά τις κινητοποιήσεις τους. Το Σάββατο, σταθερά στα μπλόκα, οι αγρότες άνοιγαν συμβολικά τα διόδια και ενημέρωναν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Καθώς το μεγάλο κύμα των εκδρομέων αναμένεται από την Τρίτη, οι αγρότες δηλώνουν ότι από αυτή την ημέρα και για όλο το διάστημα των γιορτών, θα αφήσουν ανοιχτές τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν τους αδειούχους.

Εισαγγελική παρέμβαση για τους αγρότες που άνοιξαν τα διόδια Δροσοχωρίου

Στα Γιάννενα, η κίνηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων στο Δροσοχώρι, προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση.

Η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην κινητοποίηση ενώ η Τροχαία Ιωαννίνων σχηματίζει δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Αυτή την ώρα:

- Κλειστά παραμένουν και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής Οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης, στον κόμβο Μαλγάρων, με τους αγρότες να έχουν ανακοινώσει ότι θα τα κρατήσουν κλειστά έως την Τρίτη.



- Στην περιοχή της Θήβας η Εθνική οδός Αθηνών - Λάμιας είναι κλειστή από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστή από τον κόμβο του Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Νωρίτερα οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν για 2 ώρες το δρόμο προς την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας αλλά και παρακαμπτήριες οδούς.

Αύριο, με παράγωγους από τη Στερεά Ελλάδα, θα μεταβούν στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Παράλληλα συνεχίζονται οι αποκλεισμοί για τα φορτηγά στα τελωνεία



