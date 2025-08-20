Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Αυγούστου

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 20:12

Σελήνη 26.6 ημερών

