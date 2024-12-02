Σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη της Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, του Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου και του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:
- Μερόπη, Μυρόπη
- Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία
- Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα
Πηγή: skai.gr
