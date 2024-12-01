Πλημμύρισαν το απόγευμα οι σήραγγες στα Τέμπη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία Bora.

Αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή ανόδου και καθόδου μεταξύ Λάρισας και Κατερίνης, για λόγους ασφαλείας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνεργεία όλων των ειδικοτήτων βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να επέμβουν μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train στο Telegram, τα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης υποκαθίστανται προσωρινά με λεωφορεία. Συγκεκριμένα, το δρομολόγιο IC54 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) με ώρα αναχώρησης 17:58 και το IC57 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) με ώρα αναχώρησης 17:10 εκτελούνται με λεωφορεία στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Λάρισα, αντίστοιχα, με στάσεις στους σταθμούς Κατερίνη και Πλατύ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι επιβάτες καλούνται να δείξουν υπομονή και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τυχόν νέες αλλαγές στα δρομολόγια.

Σημειώνεται πως στην περιοχή επιχειρούν συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, έτοιμα να παρέμβουν μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.