Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 1η Αυγούστου, είναι η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, και τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής και της Αγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας της Τραπεζούντιας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ελέσα, Ελέσσα
- Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα
- Μάρκελος *
- Σολομονή
- Κασσάνδρα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:34 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 6 λεπτά
Σελήνη 7.3 ημερών
