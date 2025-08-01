Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Αυγούστου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:28 και δύση ήλιου στις 20:34 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 6 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 1η Αυγούστου, είναι η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, και τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής και της Αγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας της Τραπεζούντιας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ελέσα, Ελέσσα
  • Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα
  • Μάρκελος *
  • Σολομονή
  • Κασσάνδρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:34 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 6 λεπτά
Σελήνη 7.3 ημερών

