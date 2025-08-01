Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 1η Αυγούστου, είναι η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, και τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής και της Αγίας Νεομάρτυρος Κασσάνδρας της Τραπεζούντιας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ελέσα, Ελέσσα

Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα

Μάρκελος *

Σολομονή

Κασσάνδρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:34 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 6 λεπτά

Σελήνη 7.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.