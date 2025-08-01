Λογαριασμός
Πιερία: Απεγκλωβισμός τραυματία μετά από εκτροπή ΙΧ στη Νέα Αγαθούπολη

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το ΙΧ αυτοκίνητο, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα

ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε περιοχή νότια της Νέας Αγαθούπολης στην Πιερία.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

TAGS: απεγκλωβισμός τροχαίο Πυροσβεστική Πιερία
