Πιερία: Απεγκλωβισμός τραυματία μετά από εκτροπή ΙΧ στη Νέα Αγαθούπολη

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε περιοχή νότια της Νέας Αγαθούπολης στην Πιερία.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, επιβαίνων οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του, στη Νέα Αγαθούπολη #Πιερία.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2025

Πηγή: skai.gr

