Συνελήφθη άντρας με πιστόλι και φυσίγγια σε κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής εντός νυχτερινού κέντρου διασκέδασης σε περιοχή της Αθήνας ένας άντρας ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, στο πλαίσιο ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, να φέρει μέσα σε τσαντάκι πιστόλι με γεμιστήρα, που περιείχε 5 φυσίγγια, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, απειλή και εξύβριση κατά αστυνομικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ για το πιστόλι πραγματοποιείται περαιτέρω έρευνα μέσω διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.