Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, του Νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Καρπός *

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:50 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 21.7 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.