Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Οκτωβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:32 και δύση ήλιου στις 18:50 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, του Νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Καρπός *
  • Αγαθονίκη
  • Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *
  • Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:50 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 21.7 ημερών
 

