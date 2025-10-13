Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, του Νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Καρπός *
- Αγαθονίκη
- Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *
- Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:50 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 21.7 ημερών
