Συναγερμός σήμανε απόψε στις Αρχές, μετά από τροχαίο ατύχημα που συνέβη στα Σφακιά

Το ατύχημα συνέβη στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ των περιοχών Καλλικράτη και Ασφένδου.

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμό του οδηγού στις λαμαρίνες, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό.

Στον τόπο του ατυχήματος μετέβησαν δύο οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών και από το Π.Κ. της Επισκοπής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.

Πηγή: Flashnews

