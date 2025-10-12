Μία νεαρή οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε στάση λεωφορείων νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κόσμος στη στάση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 24χρονη οδηγός οδηγούσε στην οδό Καραολή Δημητρίου, όταν ερχόμενη από τον Εύοσμο και προσπαθώντας να φτάσει στη Σταυρούπολη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, έκανε ελιγμούς και κατέληξε πάνω στη στάση την οποία, κυριολεκτικά, ισοπέδωσε.

Άνθρωποι της γειτονιάς άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη και έσπευσαν να δουν τι συνέβη και να βοηθήσουν. Όπως περιέγραψαν στην κάμερα της ΕΡΤ, η νεαρή οδηγός δεν είχε συναίσθηση τι συνέβη και επαναλάμβανε πως ήθελε να πάει σπίτι της, ενώ δεν είχε καταλάβει καν ότι είχε προσκρούσει πάνω στη στάση.

Πηγή: Thestival.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.