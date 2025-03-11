Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Σήμερα Τρίτη 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, είναι η εορτή των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, της Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, των Αγίων Πιονίου και Σαβίνας και του Αγίου Σωφρονίου.

Εορτάζουν οι Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω, Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία, Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία και Σωφρόνη.

Σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού.

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού



Ανατολή ήλιου: 06:41 - Δύση ήλιου: 18:28

Σελήνη 12.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.