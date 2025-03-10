Αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, δύο αλλοδαποί τραυμάτισαν ο ένας τον άλλο με μαχαίρι, σε ισόγειο διαμέρισμα, στο κέντρο της πόλης.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και παραμένουν για νοσηλεία, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.