Αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, δύο αλλοδαποί τραυμάτισαν ο ένας τον άλλο με μαχαίρι, σε ισόγειο διαμέρισμα, στο κέντρο της πόλης.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και παραμένουν για νοσηλεία, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.