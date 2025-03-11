Σε επίτιμη διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναγορεύτηκε η διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Μαρία Τελαλιάν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, μελών της κυβέρνησης και πρώην υπουργών, στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Στην τελετή παρέστησαν, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, ο βουλευτής, πρώην υπουργός και πρώην ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης και ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και φοιτητές.

"Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων , η οποία ξεκίνησε από μια εγγενή υποβάθμιση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, η οποία οδήγησε σε μια σχεδόν παράλυση των διεθνών οργανισμών και σήμερα σε μια αμφισβήτηση συνολικά του διεθνούς δικαίου" ανέφερε στο χαιρετισμό του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

"Αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα απαιτεί νομικούς με τη διάνοια, το πνεύμα, τη γνώση της κ. Τελαλιάν. Νομίζω, ότι σε αυτή τη συγκυρία η χρήσιμη , ωφέλιμη, η πραγματική, η εφαρμοσμένη γνώση του διεθνούς δικαίου, της κ. Τελαλιάν, θα βοηθήσει τη χώρα, θα βοηθήσει την Ευρώπη να μπορέσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και να επανέλθουμε σε ένα περιβάλλον διεθνούς δικαίου, στηριγμένου σε αρχές και κανόνες".

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Μ. Τελαλιάν διαθέτει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφενός "είναι ενεργή νομικός" και αφετέρου είναι από τους νομικούς που εξελίσσονται, δηλαδή, "είναι δημιουργική νομικός" , με ισχυρή άποψη και γνώση για θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και μια δημιουργική άποψη που παράγει "υπεραξία". Πρόσθεσε, ότι "σήμερα αυτή η δημιουργική γνώση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ". Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην εποχή που η τιμώμενη διατελούσε προϊσταμένη της ειδικής νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, μια θέση στην οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών.

"Είχα μία αγαθή τύχη. Η αγαθή τύχη ήταν, να υπηρετεί η κ. Μαρία Τελαλιάν ενόσω βρισκόμουν , υπό την ιδιότητα μου ως υπουργός Επικρατείας στο Μέγαρο Μαξίμου" συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: "Με την αφυπηρέτηση της, ο πρωθυπουργός επέλεξε να την αναβαθμίσει σε προσωπική του σύμβουλο και να έχω την ευκαιρία να έχω το ιδανικό φροντιστήριο διεθνούς πολιτικής, διεθνούς διπλωματίας και διεθνούς δικαίου που θα μπορούσε κάποιος να έχει, ακόμη κι αν δε γνώριζε τα μελλούμενα. Και αυτή η σπουδαία εμπειρία, που μου μετέφερε η κ. Τελαλιάν είναι σήμερα πραγματικά, για μένα, ένα σπουδαίο κεφάλαιο, το οποίο αξιοποιώ καθημερινά. Θέλω βαθιά να σας ευχαριστήσω και να σας πω πόσο πολύ σας ευγνωμονώ για αυτό".

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε τη μεγάλη προσφορά της κ. Τελαλιάν στη διπλωματία και στα εθνικά θέματα. Μιλώντας για τη θητεία της στον ΟΑΣΕ υπογράμμισε ότι η παρουσία της εκεί "ιδιαίτερα τώρα" με τις νέες προκλήσεις στη διεθνή σκηνή, είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη για τη λειτουργία των οργάνων του ΟΑΣΕ και πρόσθεσε:

"Η κ. Τελαλιάν ήταν η μόνη - και το λέω μετά λόγου γνώσεως - η οποία θα μπορούσε να συναιρέσει πενήντα επτά κράτη , μεταξύ των οποίων και κράτη με διαφορές δομικού χαρακτήρα. Την υπερψήφισε η Ρωσία και η Ουκρανία, την υπερψήφισε η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, την υπερψήφισε η Τουρκία και η Κύπρος. Νομίζω αυτό από μόνο του είναι ένα αυταπόδεικτο γεγονός για την αξία, την αναγνώριση και πάνω από όλα για το θετικό πρόσημο που έχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη διεθνή σκηνή".

Σε προσωπικό τόνο μίλησε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενθυμούμενη την κοινή επαγγελματική πορεία για μια τριακονταετία στην ίδια υπηρεσία με την Μ. Τελαλιάν, την οποία χαρακτήρισε "καλή φίλη" και άριστη νομικό, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, είναι εκεί για να δώσει την υποστήριξη της, να διατυπώσει την άποψη της και να βοηθήσει να ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα.

Χαιρέτισε, επίσης, ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη και τονίζοντας τη σημασία σπουδαίων και έμπειρων νομικών, όπως η κ. Τελαλιάν, για την εκπαίδευση της νέας γενιάς νομικών και διπλωμάτων της χώρας.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευάγγελος Βενιζέλος επεσήμανε ότι η συμβολή της Μ. Τελαλιάν στην διαχείριση εξωτερικής πολιτικής ήταν ιδιαίτερα καθοριστική, όπως και κείμενα δικά της προς τον ίδιο, σε δύσκολες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνιών επί της δικής του θητείας στο υπουργείο Εξωτερικών και πρόσθεσε:

"Είναι η συντάκτρια των πιο κρίσιμων κειμένων, όλης αυτής της περιόδου στα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και χαίρομαι γιατί η Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης την τιμά με έναν τίτλο που τον αξίζει απολύτως. Γιατί τιμά την Ελλάδα τώρα και ως επικεφαλής του γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, μία θέση πάρα πολύ κρίσιμη και λεπτή ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή".

Ο βουλευτής Ηλείας, πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημήτρης Αβραμόπουλος θυμήθηκε την κοινή πορεία με την τιμώμενη, σε διεθνείς συναντήσεις, όταν ήταν ακόμη νέος διπλωμάτης, περί τα τέλη δεκαετίας του '80 και επεσήμανε ότι η υπεράσπιση του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, που πάντοτε πρέσβευε και υπηρετούσε η κ. Τελαλιάν είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Παναγιώτης Γκλαβίνης ανέγνωσε γραπτό μήνυμα της πρώην υπουργού Εξωτερικών Ντόρας Μπακογιάννη για την αναγόρευση της κ. Τελαλιάν, που μεταξύ άλλων τόνιζε τα εξής:

"Η Μ. Τελαλιάν έχει ταυτιστεί με την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε σημαντικές νομικές υποθέσεις της χώρας μας. Η θητεία της στην ειδική νομική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών υπήρξε υποδειγματική, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της θεσμικής μνήμης του ΥΠΕΞ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της στο υπουργείο και να διαπιστώσω την αφοσίωση, τη βαθιά γνώση του διεθνούς δικαίου. Μέχρι σήμερα είναι ο άνθρωπος που καταλήγω κάθε φορά που έχω ανάγκη από μια εμπεριστατωμένη νομική γνώση και για αυτό της είμαι ευγνώμων. Της εύχομαι να συνεχίσει να προβάλει τη Ελλάδα διεθνώς με την ίδια συνέπεια και επαγγελματισμό στον ΟΑΣΕ".

Την τιμώμενη προσφώνησε ο πρύτανης του ΑΠΘ Χαράλαμπος Φείδας και ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης. Τον έπαινο διάβασε ο αναπληρωτής κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Μιλτιάδης Σαρρηγιαννίδης και ακολούθησε η τελετή αναγόρευσης.

Η ομιλία της κ. Μαρίας Τελαλιάν

"Θα ήθελα να πω ότι στο πρόσωπο μου σήμερα τιμάται το σύνολο της ειδικής νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, στην οποία πάντα ανήκω πνευματικά, η οποία εξ αρχής της συστάσεως της, με ένα εξαιρετικό επίπεδο στελεχών σε κατάρτιση, ήθος, αφοσίωση θα έλεγα ότι αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής" είπε στην αντιφώνηση της η κ. Τελαλιάν.

Η κ. Τελαλιάν έκανε αναφορά στα χρόνια που προηγήθηκαν των σημερινών κρίσεων και είχαν χαρακτηριστεί ως το "καλοκαίρι του διεθνούς δικαίου", δηλαδή μια μακρά μεταπολεμική περίοδο, κατά την οποία οι διεθνείς οργανισμοί προωθούσαν αξίες στη βάση κανόνων, για δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα, σε μια εποχή που οι αρχές και οι κανόνες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είχαν προσλάβει μια σχεδόν καθολική αποδοχή, μια βαρύτητα στις διεθνείς σχέσεις, δημιουργώντας ένα σύστημα διεθνούς συνεργασίας, στη βάση της πολυμέρειας, αντί του δικαίου του ισχυρού και πρόσθεσε:

"Η πολυμερής αυτή η συνεργασία, οι αρχές και οι κανόνες στους οποίους στηρίζεται, βάλλονται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε από δυνάμεις που προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια τάξη, με στόχο τη διάλυση, ή τη διαστρέβλωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ή τη χειραγώγηση των διεθνών οργανισμών που την εκφράζουν, ή και την πλήρη αποδυνάμωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αγνοούνται, ή παραβιάζονται κατάφορα, ιδίως αυτές που αναφέρονται στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, την απαγόρευση της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις και την κυρίαρχη ισότητα των κρατών. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους καθιερωμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , καθώς και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία στη Γάζα στο Σουδάν , στη Συρία απεικονίζουν παραβιάσεις αυτές. Ειδικότερα, η περίπτωση της Ουκρανίας είναι η πιο πρόσφατη και σοβαρή παραβίαση των ανωτέρω αρχών και κανόνων, ιδίως δε του κανόνα της απαγόρευσης χρήσης βίας, η οποία έγινε εναντίον ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτους".

Ιδιαίτερα για την Ουκρανία, η κ. Τελαλιάν υπογράμμισε τη βοήθεια που παρέχει ο ΟΑΣΕ, αλλά και το γραφείο του οποίου προΐσταται εντός του Οργανισμού, για τη εκπαίδευση εθνικών δικαστών σε υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση το εθνικό και διεθνές δίκαιο και την ετοιμότητα τους να βοηθήσει και στην επόμενη μέρα την δημοκρατική πορεία της χώρας σε θέματα κράτους δικαίου και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κ. Τελαλιάν επεσήμανε ότι και σε άλλες χώρες ο ΟΑΣΕ παρέχει νομική στήριξη για τέτοια θέματα, αλλά σημείωσε ότι γενικώς οι προϋπολογισμοί των διεθνών οργανισμών μειώθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια, παρά την εμφανή ανάγκη για ακόμη πιο ενεργές παρεμβάσεις τους στις κρίσεις.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι στη διάσκεψη για το μέλλον του ΟΗΕ πριν από λίγους μήνες, ηγέτες των κρατών - μελών τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του συστήματος πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και "αναζωογόνησης" του, ώστε να αντιμετωπίζει τις σημερινές προκλήσεις, ενώ αναγνώρισαν την "επιτακτική ανάγκη να γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας πιο αντιπροσωπευτικό, περιεκτικό, διαφανές, αποτελεσματικό, δημοκρατικό και υπεύθυνο".

Η κ. Τελαλιάν υπενθύμισε και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που διεμήνυσε την ανάγκη της πολυμερούς διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση πλανητικών απειλών και προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία, οι πανδημίες, το οργανωμένο έγκλημα, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, κ.α.

"Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης σήμερα των διεθνών οργανισμών και του έργου που επιτελούν ιδίως των Ηνωμένων Εθνών, εάν θέλουμε να μην επιστρέψει η μονομέρεια στις διεθνείς σχέσεις" είπε η κ. Τελαλιάν και πρόσθεσε :

"Και βεβαίως, μόνο ένα διεθνές σύστημα ισχυρό, που στηρίζεται στη συνεργασία και στο σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του διεθνούς δικαίου μπορεί να βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει τη σημερινές προκλήσεις. Θεωρώ, ότι στιγμές σαν και αυτές που περνάμε σήμερα προσφέρουν ευκαιρίες αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Ας ελπίσουμε ότι η διεθνής κοινότητα και οι ιδίως οι νεώτερες γενιές πολιτικών, διπλωματών, τεχνολόγων θα κάνει ό,τι μπορεί για να μη ζήσουμε το χειμώνα του διεθνούς δικαίου".

