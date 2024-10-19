Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη ληφθείσα επικαιροποιημένη πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πιθανότητα βροχής έως 5mm στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς καθώς και την ανάγκη επίτευξης του βέλτιστου δυνατού επιπέδου ασφαλείας για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, για την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμένει κλειστό και από τις δύο εισόδους.

Τις επόμενες τρεις ημέρες ειδικοί επιστήμονες θα επισκεφθούν το φαράγγι της Σαμαριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

