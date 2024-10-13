Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Οκτωβρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά για τη γιορτή τους -Η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών. 

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 13 Οκτωβρίου

Σήμερα είναι των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως. 

Γιορτάζουν οι :Καρπός, Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία 

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία,

Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

Επίσης, η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών. 

Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:50

Σελήνη 10.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

