Ολόκληρο οπλοστάσιο με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, χειροβομβίδες και όπλα εντόπισε η αστυνομία σε οικία στην περιοχή των Αχαρνών. Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός αλλοδαπου, ο οποίος εντοπίστηκε να κουβαλά χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με τημ αστυνομία, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε πάρκο, μαζί με ένα ακόμη άτομο. Στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο ο πρώτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για όπλα, απείθεια και παραβάσεις των νομοθεσιών περί αλλοδαπών και εκρηκτικών υλών.

Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε οικία στην περιοχή των Αχαρνών, στην οποία διενεργήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Από τις έρευνες στην εν λόγω οικία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- Αυτοσχέδιοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί,

-5- Αυτοσχέδιοι Μηχανισμοί χρονοκαθυστέρησης,

-5- χειροβομβίδες,

-4.459- φυσίγγια,

αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο,

-25- φωτοβολίδες,

-70- γεμιστήρες,

-6- σιγαστήρες,

-8- θήκες γεμιστήρων,

διόπτρα,

-3- αλεξίσφαιρα γιλέκα,

ξιφολόγχη,

εξαρτήματα όπλων,

-2- μαχαίρια και

μεταλλικός τρίφτης.

Ο χώρος φωτογραφήθηκε και εξερευνήθηκε από κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του έτερου δράστη καθώς και περαιτέρω εμπλεκομένων συνεχίζονται, ενώ διερευνάται τυχόν συμμετοχή τους σε έτερες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: skai.gr

