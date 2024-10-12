Θρίλερ με δύο σορούς στη Θεσσαλονίκη: Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση με τις δύο σορούς που εντοπίστηκαν το μεσημέρι σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, σε μονοκατοικία της οδού Καΐρη, στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη, μετά και την εξέτασή τους από ιατροδικαστή.

Οι σοροί, που εντοπίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού -ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, ανήκουν σε ζευγάρι Βρετανών, έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα 72 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

