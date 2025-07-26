Reuters: Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους επτά λιμενεργάτες στον Πειραιά που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Έξι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ελλάδα, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συμμετοχή σε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη κρυμμένη σε εμπορευματοκιβώτια από τη Λατινική Αμερική, προφυλακίστηκαν χθες Παρασκευή, σύμφωνα με νομικές πηγές.

Πρόκειται για την τρίτη υπόθεση από το 2023 που οδήγησε σε σύλληψη λιμενεργατών με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Οι ύποπτοι, οι οποίοι απασχολούνταν σε ιδιωτική εταιρεία που διαχειριζόταν εμπορικές μεταφορές στο λιμάνι του Πειραιά, συνελήφθησαν τη Δευτέρα.

Την Παρασκευή, ενώπιον εισαγγελέα, απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για συμμετοχή σε διεθνή εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το 2024. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες αρνήθηκαν κάθε κατηγορία.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ψυγεία φορτωμένα με μπανάνες, οι οποίες είχαν αποσταλεί από τον Ισημερινό, ανέφερε η αστυνομία.

Η ελληνική αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα, η οποία αποκάλυψε τις τακτικές της συμμορίας και περιελάμβανε παρακολούθηση των επικοινωνιών τους, ξεκίνησε μετά από πληροφορία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ.

Η εγκληματική σπείρα, με επικεφαλής μια αλβανική συμμορία, εκμεταλλευόταν την πρόσβαση των εργαζομένων στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τη γνώση των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίου, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Τα φερόμενα ως μέλη της συμμορίας είχαν αναλάβει τον εντοπισμό των πλοίων και την εξαγωγή των δεμάτων κοκαΐνης από τα κοντέινερ, και ένας από αυτούς βρισκόταν σε επαφή με τους αγοραστές ναρκωτικών στην Αλβανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα και κατασχέθηκαν πάνω από 34 κιλά κοκαΐνης, τρία όπλα και σφαίρες. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα χθες Παρασκευή. Έξι από αυτούς προφυλακίστηκαν και ένας έβδομος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Νίκος Αλετράς δήλωσε στο Reuters ότι η αρχική έρευνα ήταν «βιαστική» και η απόφαση για προφυλάκιση των κατηγορημένων ήταν «επιβαρυντική».

Η παραγωγή κοκαΐνης στη Νότια Αμερική έχει αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία, με τους διακινητές να συμβάλλουν στη μετατροπή της Ευρώπης σε σημαντικό καταναλωτή και σημείο διέλευσης κοκαΐνης. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατάσχουν ποσότητες ρεκόρ κοκαΐνης ετησίως από το 2017.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ανακοίνωση για την εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης μέσω εμπορευματοκιβωτίων, εξέδωσε η αστυνομία.

Συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 34 κιλά κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την αποδόμηση της οργάνωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα-μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ενώ από την περαιτέρω έρευνα, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, κατόπιν αστυνομικών ενεργειών, εξακριβώσεων, διασταυρώσεως στοιχείων και μέσω της δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η δράση των μελών της οργάνωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης με δομημένη και διαρκή δράση, έχοντας διακριτούς ρόλους, δραστηριοποιούνταν στη διά θαλάσσης διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά στις οποίες και η Ελλάδα, η οποία λειτουργούσε είτε ως χώρα προορισμού είτε ως διαμετακομιστικός σταθμός, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, η μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών γινόταν μέσω εμπορευματοκιβωτίων, που απέκρυβαν σε καταψυκτικούς μηχανισμούς (reefer containers), ενώ η εισαγωγή τους στην ελληνική επικράτεια εξασφαλιζόταν μέσω της πρόσβασης μελών της οργάνωσης στον Λιμένα Πειραιώς και στις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης.

Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσαν οι διασυνδέσεις των μελών της στις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους, μπορούσαν να εντοπίζουν και να αποσπούν τα ναρκωτικά από τα εμπορευματοκιβώτια και να τα παραδίδουν στους χρηματοδότες-παραλήπτες στην Αθήνα, για περαιτέρω διακίνηση.

Ως προς τον ρόλο κάθε μέλους, προέκυψαν τα εξής:

36χρονος αποτελούσε το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος για τον συντονισμό της εισαγωγής των ναρκωτικών στον Λιμένα Πειραιώς, καθώς και την παράδοσή τους σε άλλα εγκληματικά δίκτυα. Παράλληλα, είχε άμεση επαφή με τους χρηματοδότες – εντολείς έτερων εγκληματικών ομάδων, οι οποίοι παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες (όνομα πλοίου, ημερομηνία άφιξης, αριθμός/θέση κοντέινερ), τις οποίες μετέφερε στα λοιπά επιχειρησιακά του μέλη,

41χρονος διατηρούσε στενές επαφές με το αρχηγικό μέλος και τους εντολείς – χρηματοδότες, ενώ εργαζόταν στον Λιμένα Πειραιώς ως εργολάβος – χειριστής μηχανημάτων, συντονίζοντας τις επιμέρους ενέργειες της ομάδας,

35χρονος ο οποίος ως εργολάβος – χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων, ήταν αρμόδιος για τη διακίνηση πληροφοριών και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εξαγωγής των ναρκωτικών από τα κοντέινερ,

30χρονος και 28χρονος, επιχειρησιακά μέλη – λιμενεργάτες οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στην προσέγγιση των εμπορευματοκιβωτίων, την απόσπαση των ναρκωτικών, την απόκρυψή τους και την εξαγωγή τους από το λιμάνι για παράδοση στους παραλήπτες,

34χρονος, ο οποίος συνέδραμε με πληροφορίες και παρείχε βοήθεια για τη μετακίνηση και πρόσβαση των επιχειρησιακών μελών στα πλοία που μετέφεραν τα κοντέινερ με τις ναρκωτικές ουσίες και

έτερος 28χρονος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να καλύπτει τις ενέργειες της ομάδας εντός του λιμένα, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η δράση των υπολοίπων μελών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκαν στο Κερατσίνι να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 30 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες τυλιγμένες με κολλητική ταινία, που περιείχαν περισσότερα από 33 κιλά κοκαΐνης, ποσότητα την οποία είχαν αφαιρέσει από εμπορευματοκιβώτιο πλοίου.

Κατά την επιχείρηση, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, οδηγώντας όχημα μεγάλου κυβισμού, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών και κινήθηκε εναντίον τους με ανθρωποκτόνο πρόθεση, τραυματίζοντας τον έναν εξ αυτών. Η επίθεση και στον δεύτερο αστυνομικό αποτράπηκε, καθώς εκείνος, μαζί με ακόμη έναν αστυνομικό, προχώρησαν σε στοχευμένες βολές ακινητοποίησης στα ελαστικά του οχήματος.

Το αρχηγικό μέλος συνέχισε την πορεία του, προσκρούοντας σε υπηρεσιακό όχημα και, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει, ακινητοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ύστερα από νέα άρνηση συμμόρφωσης, προσκρούοντας αυτή τη φορά σε δεύτερο υπηρεσιακό όχημα και σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ιδιώτης.

Ακολούθησε η σύλληψη των μελών της οργάνωσης ενώ από τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκες καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

34.256,76 γραμμάρια κοκαΐνης,

109.255 ευρώ,

3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3 πιστόλια εκ των οποίων τα 2 κρότου-λάμψης,

102 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

13 κινητά τηλέφωνα και 2 τάμπλετ,

3 αυτοκίνητα,

4 μοτοσικλέτες,

ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης χρημάτων μάρκας, καθώς και

πλήθος εγγράφων φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων πλοίων.

Σημειώνεται ότι, από τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον ρόλο που είχε κάθε μέλος, τον διεθνικό χαρακτήρα της και τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων (απόκρυψη κοκαΐνης μέσα σε κοντέινερ, χρήση λιμενεργατών με ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους του λιμανιού, στα πλοία και στα φορτία, καθώς και από τις ποσότητες κοκαΐνης και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν) προκύπτει επαγγελματική υποδομή με συνεχή εγκληματική δραστηριότητα και παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δύο από τους οποίους έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.