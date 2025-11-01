Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαβίδ, Δαυίδ, Διόνυσος.

Ανατολή ήλιου: 06:51 - Δύση ήλιου: 17:26 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 10.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

