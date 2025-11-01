Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

Από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών:

Μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος, ἁρμοζούσης εἰς τὸ ἱστορικὸν γεγονὸς τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαρὰν καὶ Ραϊθῶ, κ. Συμεών, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, ἐπραγματοποιήθη ἡ μετάβασις τῆς Α.Θ.Μ. Πατρὸς ἡμῶν καὶ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ἵνα προεξάρξῃ τῆς ἁγίας τελετῆς καὶ παράσχῃ τὴν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τὰ τίμια μέλη τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, ἥτις συνδέεται δι’ ἀρρήκτων πνευματικῶν καὶ ἱστορικῶν δεσμῶν μετὰ τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.

Ἡ Α.Θ.Μ., συνοδευομένη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιαδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰερωνύμου, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου, καὶ τοῦ Διακόνου π. Προδρόμου, μετέβη ἐξ Ἰορδανίας εἰς Αἴγυπτον, ὅπου ἡ Αἰγυπτιακὴ Κυβέρνησις ἐπεφύλαξεν ἐγκάρδιον καὶ λαμπρὰν ὑποδοχήν, ἀναγνωρίζουσα τὸν καθοριστικὸν ρόλον, τόν ὁποῖον διαδραματίζει ἡ Σιωνῖτις Ἐκκλησία, ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην πηδαλιουχίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ὡς τόπος καταλλαγῆς καὶ εἰλικρινοῦς συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν ποικίλων θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν κοινοτήτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καὶ ὡς πνευματικὸς φάρος ἐκπέμπων τὴν ἀκτινοβολίαν τοῦ Εὐαγγελικοῦ φωτός εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην, διαφυλάττων συγχρόνως τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἡ Α.Θ.Μ. μετὰ τῶν τιμίων μελῶν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἀνῆλθεν εἰς τὸ Θεοβάδιστον Ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἀγαλλιάσεως ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός ὑπὸ τῶν Σιναϊτῶν Πατέρων.

Κατὰ τὴν ἱστορικὴν ὁμιλίαν τοῦ Μακαριωτάτου ἐπὶ τῇ ἐνθρονίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Συμεών, ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι ἡ τελετὴ αὕτη ἀποτελεῖ πρωτίστως καρπὸν τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἔργον θείας Προνοίας, ἐπισημαίνων τὴν ὑψίστην πνευματικὴν εὐθύνην τοῦ νέου Ἡγουμένου. Ἀπευθυνόμενος δὲ πρὸς Αὐτόν εἶπεν μεταξὺ ἄλλων:

«Ἡ ἐνθρόνισις αὕτη οὐχὶ ἁπλῶς εἶναι πρᾶξις διοικητικὴ ἢ κανονική, ἀλλὰ πρωτίστως πνευματική, διατρανώνει τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι θείαν Ὑμῶν ἀποστολήν … Ἀναλαμβάνεις οὖν, Ἱερώτατε ἀδελφέ, τὴν διακονίαν ταύτην ὡς οἰκονόμος καὶ φύλαξ τοῦ Παγκοσμίου τούτου Προσκυνήματος, ὡς ποιμὴν τοῦ τόπου τῆς τε Αὐτονόμου Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς καὶ τῆς ΚΓ΄ Ἐπισκοπῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος, ἐκφράζων τὴν μέριμναν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας διὰ τὴν διαφύλαξιν τῶν Ἁγίων Τόπων, ἀπηύθυνε ἔκκλησιν:

«Πρὸς τὰς σεβαστὰς Αἰγυπτιακὰς Κυβερνητικὰς Ἀρχὰς, ὅπως μεριμνήσωσι διὰ τὴν διαφύλαξιν καὶ περιφρούρησιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοῦ ὑφισταμένου ab antiquo ἱεροῦ καθεστῶτος (status quo) αὐτῆς, καὶ τῆς ἱερότητος τοῦ περιβάλλοντος χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, ὡς τοῦτο ἐσεβάσθησαν καὶ διετήρησαν ἄχρι τοῦδε».

Καὶ προσέθεσε:

«Ἐν ταύτῃ τῇ ἰδιαιτέρᾳ καὶ ἱστορικῇ στιγμῇ, ὅπου παρίστανται ἐνταῦθα ἐξέχουσαι προσωπικότητες, καλοῦμεν ἀμφοτέρους νὰ συνεργασθῶσι πρὸς διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου χώρου καὶ τῆς μακραίωνος παραδόσεως αὐτοῦ, ἐν ἐγρηγόρσει συνειδήσεως καὶ ὑψηλῷ αἰσθήματι εὐθύνης ἔμπροσθεν τῆς ἱστορίας, τῆς ὁποίας πάντες καθιστάμεθα μέρος καὶ μάρτυρες».

Ὁ Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, μετὰ βαθείας συγκινήσεως, ἀνέφερεν ὅτι ἡ ἐκλογὴ καὶ ἡ Ἐνθρόνισίς του οὐκ ἀπετέλεσαν καρπὸν ἀνθρωπίνης ἐπιδιώξεως, ἀλλ’ εἰλικρινῆ ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν θείαν κλῆσιν· ἀπεδέξατο δὲ τὸ ἀξίωμα ὡς σταυρὸν διακονίας καὶ ὡς ἔργον ἀγάπης πρὸς Θεὸν καὶ ἄνθρωπον.

Μὲ βαθεῖαν ἐσωτερικὴν συγκίνησιν ἀπηύθυνε προσευχὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἱκετεύων φώτισιν, δύναμιν καὶ καθαρότητα νοός, ἵνα ποιμάνῃ πιστῶς τὴν Ἀδελφότητα, τὴν Μονὴν καὶ τὸ μικρὸν Σιναϊτικὸν ποίμνιον. Ἡ ὁμιλία ἀνέδειξεν τὴν ἀρχιερωσύνην ὡς χάριν καὶ διακόνημα, οὐχὶ ὡς ἐξουσίαν.

Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη εἰς τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ΄, ὃν ὠνόμασε «ἀρχαῖον καὶ σεβαστὸν συμφοιτητήν» καὶ «Προστάτην μου», ἐκφράσας βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν Πατρικὴν ἀγάπην, τὴν συμπαράστασιν καὶ τὴν ἐν ἐκκλησιαστικῇ διακρίσει καθοδήγησιν. Ἐπῄνεσε τὴν Ἁγιοταφιτικὴν Ἀδελφότητα καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ἃς ἐχαρακτήρισεν ὡς στυλοβάτας καὶ συμπαραστάτας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἰδίως ἐν καιροῖς δοκιμασιῶν.

Ἐτόνισεν ὅτι ὁ Θρόνος τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς Μήτηρ τῶν ἁπανταχοῦ Ἐκκλησιῶν, ἀποτελεῖ τὸ πνευματικὸν καὶ κανονικὸν κέντρον ἀναφορᾶς τῆς Σιναϊτικῆς Ἐκκλησίας, ἥτις μὲν παραμένει ἐλευθέρα καὶ αὐτόνομος, ἀδιαρρήκτως δὲ ἡνωμένη ἐν ἀγάπῃ καὶ πίστει πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ἐπανεβεβαίωσε δέ τὴν ἀμετακίνητον ἀφοσίωσίν του εἰς τὴν τήρησιν τοῦ ἱστορικοῦ καθεστῶτος τῆς «Ἐλευθέρας, Αὐτονομήτου καὶ Ἀδουλώτου Ἀυτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ», ἐρειδομένης ἐπὶ τῆς Ἰουστιανείου Νεαρᾶς, τῶν Πατριαρχικῶν Συγγιλίων καὶ τοῦ Ἀχτιναμὲ τοῦ Προφήτου Μωάμεθ, ὡς ἱερᾶς παρακαταθήκης πρὸς τὰς ἐπερχομένας γενεάς.

Εἰς τὸ ἐπίσημον Γεῦμα, τὸ ὁποῖον ἠκολούθησε, ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ἱερωτάτου Ἡγουμένου «ἀποτελεῖ ἔργον θείας Προνοίας», καὶ ὅτι ἡ Γεραρὰ Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης ἀγάλλεται μετὰ τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος διὰ τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητα, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται ἐκ τῆς κοινῆς ταύτης ἱερᾶς συνάξεως, ἐπισημαίνων·

«Ἐν τῇ Ἀβραμιαίᾳ τραπέζῃ, ὅπου ἡ Ἀδελφότης Ὑμῶν, οἱ προσκεκλημένοι καὶ οἱ φίλοι τοῦ ἁγίου τούτου Ὄρους, καθήμεθα κυκλόθεν συνηγμένοι ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητι, ἀναπέμπομεν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ ὑπὲρ Ὑμῶν».

Ἐπί πλέον, ὁ Μακαριώτατος εἶχεν συνάντησιν μετά τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κυριακοῦ Μητσοτάκη, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχεν θερμὴν καὶ γόνιμον συνομιλίαν περὶ ζητημάτων ἀφορώντων τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ τὴν ἐν γένει κατάστασιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Μακαριώτατος εἶχεν συνάντησιν ἐπίσης μετά τῆς ἐξοχωτάτης κ. Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, μετά τῆς ἐξοχωτάτης κ. Σοφίας Ζαχαράκη, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ καί μετά τοῦ ἐξοχωτάτου κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων διά θέματα ἀφορῶντα τήν πνευματικήν, πολιτιστικήν, φιλανθρωπικήν καί ἐθνικήν ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος εἶχε ἐπίσης συνάντησιν μετά τοῦ ἐξοχοτάτου δρ. Ahmed Hanno, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου, μετά τῆς ἐξοχωτάτης Πρέσβεως Δρ. Yasmin Moussa, Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου, καθώς καί μετά τοῦ ἐκπροσώπου τῶν Η.Π.Α, κ. Michael Rigas διά περαιτέρω διαβουλεύσεις εἰς θέματα ἀφορῶντα ἐκκλησιαστικάς ὑποθέσεις καί τούς ἱερούς τόπους τῆς περιοχῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

