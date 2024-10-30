Συνελήφθη ανήλικος Έλληνας στο Ρέθυμνο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου ατόμου ενώ παράλληλα συνελήφθη ο κηδεμόνας του, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, με τον ανήλικο να κατηγορείται ότι χθες 29.10 το πρωί στο προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος στο Ρέθυμνο, προκάλεσε σωματικές βλάβες σε ανήλικη κοπέλα, όπως προέκυψε και από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση.
Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.
- Ιωάννινα: Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό στην Ιονία Οδό
- Οριστικό «λουκέτο» στο κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ σε μαθητές - Ανάκληση της άδειας αποφάσισε το ΔΣ του Δήμου Αθηναίων
- Δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα: «Τα σημάδια στο πρόσωπο της Μαλένας είναι από πίεση που υπέστη από παλάμη» κατέθεσε ιατροδικαστής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.