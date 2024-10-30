Συνελήφθη ανήλικος Έλληνας στο Ρέθυμνο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου ατόμου ενώ παράλληλα συνελήφθη ο κηδεμόνας του, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, με τον ανήλικο να κατηγορείται ότι χθες 29.10 το πρωί στο προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος στο Ρέθυμνο, προκάλεσε σωματικές βλάβες σε ανήλικη κοπέλα, όπως προέκυψε και από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

