Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου. Γιορτάζουν οι Κυπριανός, Κυπριανή,

Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη.

Διεθνής Ημέρα Μη Βίας

Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών



Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 19:06

Σελήνη 29.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.