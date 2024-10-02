Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου. Γιορτάζουν οι Κυπριανός, Κυπριανή,
Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη.
Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών
Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 19:06
Σελήνη 29.2 ημερών
Πηγή: skai.gr
