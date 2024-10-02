Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Οκτωβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου. Γιορτάζουν οι Κυπριανός, Κυπριανή,
Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη.

Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών

Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 19:06
Σελήνη 29.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark