Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για ολοκλήρωση κτηματογράφησης

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, απλοποίηση διαδικασιών, χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διατάξεις για τη λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε η ΝΔ. Κατά δήλωσαν επί της αρχής τα κόμματα της αντιπολίτευσης μολονότι ψηφίζουν επιμέρους διατάξεις.

Προτού πέσει η αυλαία της συζήτησης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου είπε ότι το κτηματολόγιο είναι ένα τεράστιο έργο για τη χώρα είναι όμως και ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο και η κυβέρνηση, η οποία πήρε την τελευταία 5ετία «γενναίες αποφάσεις» για να τρέξει η κτηματογράφηση, φέρνει σήμερα και νέες διατάξεις που λύνουν προβλήματα.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και την κεντρική βάση μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών, αποκλειστικά μέσω της οποίας ενημερώνονται τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα. «Στη χώρα αυτή πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε και αν χρειαστεί το κράτος να επικοινωνήσει μαζί μας, πως θα το κάνει. Αν έχουμε κινητό τηλέφωνο, το θέλουμε για να στείλουμε ένα μήνυμα γιατί κάτι μπορεί να συμβεί. Αν δεν έχουμε κινητό τηλέφωνο, δεν αποκλείουμε κανέναν, ζητάμε να πιστοποιήσουμε τη διεύθυνση κατοικίας ώστε το κράτος να μπορέσει να σου επιδώσει οτιδήποτε με φυσικό τρόπο», είπε ο υπουργός και κάλεσε όλους να αναλογιστούν πόσες φορές χάθηκαν δικαιώματα πολιτών επειδή το κράτος δεν είχε διευθύνσεις ή τα σωστά τηλέφωνα και πόσες φορές πρόστιμα επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν για τον ίδιο λόγο. Για την κοινοποίηση εγγράφων στη θυρίδα του πολίτη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρίνισε ότι δεν αφορά δικαστικές αποφάσεις αλλά μόνο διοικητικές αποφάσεις και έγγραφα, δηλαδή δεν αφορά όσα επιδίδονται από δικαστικούς επιμελητές. «Η κοινοποίηση αυτή επέχει θέση επίδοσης και είναι πολύ σημαντικό για φορείς του δημοσίου, όταν θέλουν να επιδώσουν, για παράδειγμα ένα πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο. Αυτό το πράγμα ήταν για τους δήμους ένας Γολγοθάς», είπε ο κ. Παπαστεργίου και τόνισε ότι δεν αποκλείεται κανένας πολίτης και αν δεν έχει δηλώσει κινητό τηλέφωνο, θα μπορεί να παραλάβει τα έγγραφα από το ΚΕΠ. Για το Σύστημα Αυθεντικοποίησης και Εξουσιοδότησης Προσώπων, ανέφερε ότι οι προκλήσεις σε θέματα κυβερνοασφάλειας έχουν αυξηθεί και πλέον «ξεκινάει ένα νέο σύστημα για την αυθεντικοποίηση πολλών παραγόντων, ως δικλείδα ασφαλείας στους πολίτες που κάνουν χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κώστας Κυρανάκης είπε ότι οι νέες διατάξεις, για το Κτηματολόγιο, σε πολύ μεγάλο βαθμό λύνουν, απλά, κατανοητά και πολλές φορές και ψηφιακά, πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Υπογράμμισε δε ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται εργαλεία για να μην παραπέμπεται ο πολίτης οπωσδήποτε στα δικαστήρια. Στις κρίσιμες διατάξεις ο υφυπουργός συμπεριέλαβε εκείνες με τις οποίες:

-αν έχει κάποιος δικαιωθεί σε επιτροπή αντιρρήσεων, έναντι τις δασικής υπηρεσίας, θα μπορεί σε δύο μήνες από την απόφαση, να πάει στο κτηματολογικό γραφείο και ο προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να του επιστρέψει την ακίνητη περιουσία του (άρθρο 15 «Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής σε περίπτωση απόφασης αποδοχής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη»)

-λύνεται το ζήτημα που ανακύπτει αν στην ταυτότητα κτηρίου, το ακίνητό βγει με μικρές αποκλίσεις, σε σχέση με την αρχική μέτρηση (άρθρο 16 «Δυνατότητα μονομερούς διόρθωσης στοιχείων συμβολαίων - Προϋποθέσεις και επιτρεπτές αποκλίσεις εμβαδομετρήσεων»).

-για τις χωρικές μεταβολές δημιουργείται σύστημα που κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι μηχανικοί του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», και φτιάχνεται και μητρώο πιστοποιημένων μηχανικών ώστε στις περιοχές που υπάρχει μεγάλος όγκος χωρικών μεταβολών, θα μπορούν και αυτοί να εκδίδουν αποφάσεις. Η διαδικασία από τον Ιανουάριο θα γίνεται ψηφιακά και το μητρώο θα είναι ενεργό ώστε ο πολίτης, γρήγορα και ψηφιακά, για μια χωρική μεταβολή που ενδεχομένως έχει τη συναίνεση του γείτονα του, να την περνάει αυτόματα. Αν δεν έχει συναίνεση θα φτάνει στον πιστοποιημένο μηχανικό ο οποίος θα εκδίδει απόφαση την οποία θα μπορεί να προσβάλει.

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Κώστας Κυρανάκης επανέλαβε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κυρίαρχος, τελικό λόγο στις αποφάσεις έχει ο προϊστάμενος, ο οποίος αν διαφωνεί με την εισήγηση την οποία αυτόματα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα χρειάζεται να αιτιολογήσει τη διαφωνία του.

Σημείωσε επίσης ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο κατέγραψε προτάσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων και επαγγελματικές ομάδες, και στη συνέχεια εισηγήθηκε αυτό το νομοσχέδιο με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.