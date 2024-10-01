Χαλκιδική: 66χρονος κακοποίησε σεξουαλικά 8χρονο ανιψιό του

Στη φυλακή επέστρεψε μετά την καταδίκη του από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χαλκιδικής ένας 66χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών για κατάχρηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, με θύμα τον 8χρονο (εξ αγχιστείας) ανιψιό του.

Οι πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο τελέστηκαν στο διαμέρισμα του 66χρονου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν ανέλαβε την επίβλεψη του ανήλικου επειδή αναγκάστηκαν να απουσιάσουν για λίγη ώρα οι γονείς του που διαμένουν σε διπλανό διαμέρισμα.

Οι γονείς ήταν αυτοί που απευθύνθηκαν τον περυσινό Οκτώβριο στην Αστυνομία καταγγέλλοντας «αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία» του γιου τους. Τα όσα κατήγγειλαν επιβεβαιώθηκαν από τον 8χρονο κατά την εξέτασή του από παιδοψυχολόγο.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος δέχθηκε ότι είχε μία στιγμιαία επαφή αλλά χωρίς πονηρό σκοπό. Δεν μπόρεσε όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους που τον έκριναν ομόφωνα ένοχο, ενώ κατά πλειοψηφία (4-3) απορρίφθηκε το αίτημα για χορήγηση ελαφρυντικών. Αθωωτική ήταν, τέλος, η ετυμηγορία του ίδιου δικαστηρίου για κάποια φυσίγγια που είχαν βρεθεί στο σπίτι του (κατηγορείτο για κατοχή πυρομαχικών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

