Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά στο Ξυλόκαστρο

Επί ποδός θα βρίσκονται όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 19/9 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα δώσουν για τρίτο συνεχόμενο βράδυ μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες και να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει πουθενά ενεργό μέτωπο ενώ διάσπαρτες εστίες εντοπίζονται σε Ευρωστίνα. Ξανθοχώρι, Σοφιανά, Κουμαριά Ριζενών, Χελυδόρεο και 'Ανω Πιτσά Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι εστίες είναι κυρίως σε δύσβατα σημεία ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι χαμηλής εντάσεως.

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κορινθία», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο κ. Κικίλιας στάθηκε στο ανάγλυφο των περιοχών αυτών που χαρακτηρίζονται, όπως είπε, από πολύ μεγάλες χαράδρες, ρέματα, χούνες, γκρεμούς και πολύ ψηλές βουνοκορφές γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην προσέγγισή τους.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και τόνισε ότι «χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται σωστή δουλειά, καθημερινή». Σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής ο κ. Κικίλιας είπε ότι η πρώτη αποτύπωση δείχνει ότι έχουν πληγεί περίπου 40-50.000 στρέμματα.

Στο σημείο παραμένουν κι επιχειρούν 490 πυροσβέστες με 16 ομάδες δασοκομάντος και 159 οχήματα, εθελοντές, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, αλλά και δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ από αέρος μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνέδραμαν 31 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα, 17 ελικόπτερα (εκ των οποίων τα 3 για συντονισμό) και 14 αεροσκάφη (εκ των οποίων τα 2 Ιταλικά).

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προέβη χθες στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) με αίτημα την παροχή εναέριας συνδρομής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Κορινθία.

Ειδικότερα η βοήθεια στη χώρα μας περιλαμβάνει τρία αεροσκάφη πυρόσβεσης τύπου CL-415 εκ των οποίων, τα δύο από Ιταλία και ένα από Κροατία.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο που πέρασε εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

