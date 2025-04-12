Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα – Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Κυριακή των Βαΐων αύριο, 13 Απριλίου, και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά για κάποιες ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές για τις αγορές τους ενόψει Πάσχα 

Εορταστικό ωράριο

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν, όπως ορίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2025, από τις 11 το πρωί έως τις 16:00.

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο

Από Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά από τις 09:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τη 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 09:00 έως και τις 15:00.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, που θεωρείται και αυτή αργία:

  • Σάββατο 12/04/2025 09.00 - 17.00
  • Κυριακή 13/04/2025 11.00 - 16.00
  • Μ. Δευτέρα 14/04/2025. 09.00 - 21.00
  • Μ. Τρίτη 15/04/2025. 09.00 - 21.00
  • Μ. Τετάρτη. 16/04/2025. 09.00 - 21.00
  • Μ. Πέμπτη 17/04/2025. 09.00 - 21.00
  • Μ. Παρασκευή 18/04/2025 13.00 - 19.00
  • Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 - 15.00
  • Πάσχα 20/04/2025 ΑΡΓΙΑ
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εορταστικό ωράριο Πάσχα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark