Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα – Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν, όπως ορίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2025, από τις 11 το πρωί έως τις 16:00.

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο

Από Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά από τις 09:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τη 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 09:00 έως και τις 15:00.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, που θεωρείται και αυτή αργία:

Σάββατο 12/04/2025 09.00 - 17.00

Κυριακή 13/04/2025 11.00 - 16.00

Μ. Δευτέρα 14/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Τρίτη 15/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Τετάρτη. 16/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Πέμπτη 17/04/2025. 09.00 - 21.00

Μ. Παρασκευή 18/04/2025 13.00 - 19.00

Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 - 15.00

Πάσχα 20/04/2025 ΑΡΓΙΑ

Πηγή: skai.gr

