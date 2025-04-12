Οι συμβουλές της Τροχαίας για την έξοδο του Πάσχα: «Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας»

Με αφορμή την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα, όπου πέρυσι σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών, αλλά και το ζήτημα της οδικής ασφαλείας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις παρακάτω συμβουλές:

Προγραμματίστε το ταξίδι σας: Ελέγξτε την κατάσταση του οχήματός σας πριν ξεκινήσετε και βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκουραστεί επαρκώς.

Μην υπερβαίνετε τα όρια ταχύτητας: Η υπερβολική ταχύτητα είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων.

Μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών: Εάν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, βρείτε κάποιον άλλον να οδηγήσει ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μην αποσπάτε την προσοχή σας: Αποφύγετε τη χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων συσκευών που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

Φορέστε πάντα ζώνη ασφαλείας: Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές.

Σεβαστείτε τους πεζούς και τους ποδηλάτες: Δώστε προτεραιότητα στους πεζούς και τους ποδηλάτες και οδηγείτε με προσοχή κοντά τους.

Κάντε τακτικά διαλείμματα: Αν οδηγείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάντε τακτικά διαλείμματα για να ξεκουραστείτε.

Ενημερωθείτε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας, ενημερωθείτε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα πιθανά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025, έως και την Κυριακή, 27 Απριλίου 2025, ισχύουν αυξημένα μέτρα Τροχαίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της επικράτειας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Στατιστικά Τροχαίων Ατυχημάτων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΑΣ, 614 άτομα έχασαν την ζωή τους το 2023 σε τροχαία σε όλη την Ελλάδα ενώ συνολικά 13.248 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 661 βαριά και 12.587 ελαφρά. Το 2024 παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση με 654 άτομα να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο ενώ τραυματίστηκαν συνολικά 13.368 άτομα (547 βαριά και 12.821 ελαφρά).

Η κατάσταση στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, είναι ελαφρώς βελτιωμένη καθώς σε σχέση με το 2023 το 2024 μειώθηκαν κατά 5,6% τα θανατηφόρα τροχαία, 5% τα σοβαρά και 2,9% τα ελαφριά.

Παράλληλα όπως ανέφερε πρόσφατα σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις βεβαιώσεις παραβάσεων στην Αττική το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα είχαμε αύξηση 52,96%, με 336.856 παραβάσεις να βεβαιώνονται, ενώ η αύξηση αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ήταν στο 73,41%.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής η ανθρώπινη συμπεριφορά παραμένει ο κυριότερος παράγοντας πρόκλησης ατυχημάτων, με την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, την απόσπαση προσοχής (ιδιαίτερα λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου) αλλά και την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων είναι τραγικές, περιλαμβάνοντας τραυματισμούς (συχνά σοβαρούς και με μακροχρόνιες επιπτώσεις), απώλεια ανθρώπινων ζωών, οικονομικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες και το κράτος, καθώς και ψυχολογικές επιπτώσεις στους εμπλεκόμενους και τους μάρτυρες.

Ρόλος της Τροχαίας και των Λοιπών Φορέων

Η Τροχαία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι προσπάθειές του προσωπικού της εστιάζονται στην εντατικοποίηση των ελέγχων, στην εφαρμογή της νομοθεσίας, στην κυκλοφοριακή ρύθμιση καθώς και στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ωστόσο, η οδική ασφάλεια είναι μια συλλογική ευθύνη. Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των φορέων, όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς συντήρησης του οδικού δικτύου, οι υγειονομικές υπηρεσίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η βελτίωση των υποδομών, η τακτική συντήρηση του οδικού δικτύου, η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και η εκπαίδευση των οδηγών είναι απαραίτητες για τη μείωση των ατυχημάτων.

Λύσεις και Προτάσεις για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, πού σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις ηλικίες, με έμφαση στην ορθή οδική συμπεριφορά και την αναγνώριση των κινδύνων.

Εντατικοποίηση των Ελέγχων: Συνεχείς και στοχευμένοι έλεγχοι για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με έμφαση στην υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Βελτίωση των Υποδομών: Κατασκευή και συντήρηση ασφαλών δρόμων, με σήμανση υψηλής ευκρίνειας, διαχωριστικές νησίδες και φωτισμό.

Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας: Επανεξέταση και αυστηροποίηση των ποινών για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Οδικής Ασφάλειας

Η χρήση καμερών και συστημάτων καταγραφής παραβάσεων τροχαίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των αιτιών και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, επισημαίνει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Προσθέτοντας ότι στην τεχνολογική πρόοδο, αξιοποιεί:

Κάμερες Βεβαίωσης Παραβάσεων: Έχουμε επενδύσει στην εγκατάσταση και λειτουργία καμερών βεβαίωσης παραβάσεων σε σημεία υψηλού κινδύνου, όπως διασταυρώσεις και τμήματα δρόμων με συχνά ατυχήματα. Οι κάμερες αυτές καταγράφουν παραβάσεις όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ψηφιακή Κλήση: Προχωράμε σταδιακά στην εφαρμογή της ψηφιακής κλήσης, η οποία επιτρέπει την άμεση και αυτοματοποιημένη βεβαίωση παραβάσεων και την ενημέρωση των οδηγών μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Η ψηφιακή κλήση μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει τις διαδικασίες και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου.

Επιπλέον, η χρήση καμερών και συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας μπορεί επικουρικά να βοηθήσει στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τέλος, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής εύχεται σε όλους τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες ένα ασφαλές και ευχάριστο Πάσχα. «Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Ας οδηγήσουμε με σύνεση και υπευθυνότητα για να προστατεύσουμε τις ζωές μας και τις ζωές των άλλων».

