Υπερσυνταγογράφηση: Χάκαραν τους κωδικούς μου λέει γιατρός που κατηγορείται

Αρνείται τις κατηγορίες ο παθολόγος στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 800.000 ευρώ για συνταγογράφηση χιλιάδων σκευασμάτων μέσα σε έναν μήνα, με αξιοποίηση του ΑΜΚΑ της μητέρας του.

Όπως ισχυρίζεται χάκαραν τους κωδικούς τους στο σύστημα.

Αναφέρει μάλιστα ότι η μητέρα του έχει πεθάνει από το 2014 και ως γνωστόν όταν κάποιος πάει να συνταγογραφήσει είναι αδύνατον να γράψει σε νεκρό άνθρωπο.

Προσθέτει δε ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του και ότι γνωρίζει το κύκλωμα.

Τέλος, παραδέχεται πως σχετίζεται με παλαιότερη υπόθεση συνταγογράφησης ψυχοτρόπου φαρμάκου σε χρήστη που βρέθηκε νεκρός αλλά υποστηρίζει ότι ο θάνατος δεν επήλθε από το φάρμακο αλλά από την ενδοφλέβια ηρωίνη.

Υπογραμμίζει ειδικότερα, πως όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αθωώθηκε στο δικαστήριο.

Mιλώντας στον ΣΚΑΪ, λίγο πριν τη σχετική συνέντευξη Τύπου του υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πάνω από 100 γιατροί και ήδη έχουν στείλει τα πρώτα σημειώματα για απολογίες και στοιχεία στον οικονομικό εισαγγελέα, ενώ επεσήμανε ότι θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις.

«Οι υπερσυνταγογραφήσεις αυξάνουν τουλάχιστον κατά 50 εκατ. ευρώ τη φαρμακευτική δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ», ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε 10 τρανταχτές περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι συνταγογραφούσαν χωρίς... όριο.

Είπε δε, ότι 100 γιατροί τους πρώτους μήνες του 2024 συνταγογράφησαν ανά ασθενή 250 – 422 φάρμακα.

Δέκα τρανταχτές περιπτώσεις γιατρών που υπερσυνταγογραφούσαν

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον υπουργό Υγείας και αφορούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης είναι ενδεικτικά:

– Παθολόγος στη Γλυφάδα συνταγογράφησε 221 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.621 τεμαχίων στη μητέρα της και όλα εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο.

– Παθολόγος σε Κέντρο Υγείας στη Μυτιλήνη συνταγογράφησε μόνο βραδινές ώρες 705 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.818 τεμαχίων στον άνδρα της, στις δύο κόρες της αλλά και στον εαυτό της.

– Καρδιολόγος στη Νέα Μηχανιώνα συνταγογράφησε σε δύο αλλοδαπούς 500 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 925 τεμαχίων.

– Γενικός ιατρός στη Μυτιλήνη συνταγογράφησε σε συγγενή του 258 σκευάσματα σε ποσότητα 704 τεμαχίων, τα οποία όλα εκτελέστηκαν σε φαρμακείο συγγενή του ασθενή.

– Παθολόγος στην Αθήνα συνταγογράφησε σε έναν ασθενή 362 σκευάσματα σε ποσότητα 686 τεμαχίων, τα οποία όλα εκτελέστηκαν σε φαρμακείο συγγενή του ασθενή.

– Παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη συνταγογράφησε 300 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.350 τεμαχίων για τέσσερα παιδιά που είναι μέλη συγκεκριμένου αθλητικού συλλόγου, εκτελώντας όλες τις συνταγές σε ένα κεντρικό φαρμακείο της περιοχής.

– Ψυχίατρος στην Αθήνα συνταγογράφησε σε δέκα ασθενείς του 450 διαφορετικά φάρμακα σε συνολική ποσότητα 980 τεμαχίων.

– Ορθοπεδικός στην Πάτρα συνταγογράφησε σε τέσσερις ασθενείς του 320 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.760 τεμαχίων, εστιάζοντας σε αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα για τη θεραπεία τραυματισμών.

– Δερματολόγος στο Ηράκλειο που ειδικεύεται στη θεραπεία χρόνιων δερματικών παθήσεων συνταγογράφησε 275 διαφορετικά φάρμακα σε ποσότητα 1500 τεμαχίων, στοχεύοντας σε προσαρμοσμένες θεραπείες για κάθε ασθενή.

– Γυναικολόγος στη Λάρισα συνταγογράφησε 200 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.100 τεμαχίων, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα σε εγκύους και γυναίκες σε εμμηνόπαυση.

Αναφερόμενος στην περίπτωση της Μυτιλήνης, όπου η Παθολόγος συνταγογραφούσε μόνο βραδινές ώρες και συγκεκριμένα μεταξύ 21:00 - 4:00 και έγραψε 705 διαφορετικά σκευάσματα σε ποσότητα 1.818 τεμαχίων στον άνδρα της, στις δύο κόρες της αλλά και στον εαυτό της, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως με αυτή την περίπτωση ασχολήθηκε προσωπικά και την κάλεσε ο ίδιος στο τηλέφωνο καθώς του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είχε γράψει στην 15χρονη κόρη της 3 διαφορετικές στατίνες.

«Της είπα είμαι 53 ετών και παίρνω μια στατίνη. Μου είπε ότι έχει μια πολύ σπάνια πάθηση και δεν θα ξαναγίνει. Η ίδια είχε γράψει φάρμακα σε αλλοδαπό τεχνικό που είχε έρθει για συναυλία στο νησί και πρέπει να έφυγε με 1.000 τεμάχια», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

